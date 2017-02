Delphi Code Camp 2017

Vom 31. Mai bis 02. Juni 2017 präsentiert die Entwickler Akademie zusammen mit dem Entwickler Magazin das Delphi Code Camp in Frankfurt am Main. Das hochkarätige Training findet einmal im Jahr statt und bietet drei ganztägige und intensive Workshops für Delphi-Entwickler. Drei der bekanntesten deutschsprachigen Delphi-Experten – Bernd Ua, Stefan Glienke und Holger Flick – vermitteln wertvolles Praxiswissen zu wichtigen Delphi-Themen. In diesem Jahr stehen Spring4D ORM, REST APIs mit Delphi sowie Komponentenentwicklung mit Delphi im Mittelpunkt des Programms. Alle Workshops können auch einzeln gebucht werden. Alle Infos auf www.delphi-code-camp.de.