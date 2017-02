Vergleicht man das Microsoft von heute mit dem Microsoft von vor ein paar Jahren, mag man manchmal kaum glauben, dass es sich um die gleiche Firma handelt: eine ganz neue Offenheit im Hinblick auf Technologien und Prozesse. Ein ganz neues Selbstverständnis und Mitarbeiter, die das neue Mindset verkörpern – was in letzter Konsequenz auch zu Produkten führt, die die neue Vision widerspiegeln.

Neno Loje (freiberuflicher Berater) geht in seiner Keynote „DevOps und Microsoft: es weht ein neuer Wind“ auf Themen wie Agilität, Open Source, Git und DevOps ein. Besonderes Augenmerk liegt darauf, wie diese Themen Einzug in die Visual-Studio-Produktpalette und den Alltag von Entwicklern halten.

Gerade in den letzten zwei Jahren hat sich im Microsoft-Umfeld einiges getan: Mit Windows 10 hat sich die Auslieferungsgeschwindigkeit von Software geändert – wie auch das Konzept. Des Weiteren wird nun intern auf ein Versionsverwaltungssystem gesetzt: Git. Auch der Wandel in Richtung Open Source – Stichwort Microsoft <3 Linux – ist erstaunlich. Zudem wird ein immer größerer Schwerpunkt auf DevOps gelegt, denn

Das alles fällt mit dem Amtsantritt von Satya Nadella als CEO zusammen, der die Unternehmenskultur quasi von Grund auf umgekrempelt hat. Früher sah es bei Microsoft eher folgendermaßen aus:

Mittlerweile ist Zusammenarbeit das Wort der Stunde:

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.