Sie haben es sicher schon gesehen: unseren entwickler.press-Stand mit spannenden Magazinen und Büchern – betreut von unseren charmanten Lektoratskollegen. Daneben befindet sich unser entwickler.jobs-Stand, an dem zahlreiche Jobmöglichkeiten – sowohl für Sie als Entwickler als auch für Sie als Unternehmen – auf Sie warten.

Und damit nicht genug: Software & Support Media startet ab März mit entwickler.tutorials eine Videotutorial-Plattform für professionelle Softwareentwickler. Nutzer erhalten mit den Tutorials ein intensives Training, durchgeführt von unseren praxiserfahrenen Experten.

Bei uns am Stand können Sie an jedem Konferenztag ein Tutorial gewinnen – kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um! Die Auslosung erfolgt jeweils während der zweiten Kaffeepause; die Gewinner werden auch per Mail benachrichtigt.