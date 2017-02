Java Magazin 4.17

Magazin

News

Bücher: Swift 3

Java Core

Stärken und Schwächen

Teil 1: Hardware-Memory-Modelle reloaded

Rodion Alukhanov und Vadym Kazulkin

Java to Go

Google Go für Java-Entwickler

Jan Stamer

Tools

Kampf der Giganten

Java Tooling für NetBeans, IntelliJ und Eclipse

Marco Schulz

Enterprise

Realistisch und pragmatisch

Microservices mit Java EE

Adam Bien

Kolumne: EnterpriseTales

Responsive Design vs. Multi-Channel

Lars Röwekamp

Titelthema

Eigentlich ganz einfach

Fallstricke beim Design von Web-APIs

Thilo Frotscher

Die Drehscheibe

API Gateway

Niko Köbler

Einfach mächtig

OGC SensorThings API: Sensordaten im Internet der Dinge

Michael Jacoby und Dr. Hylke van der Schaaf

Architektur

Kolumne: Knigge für Softwarearchitekten

Die API-tektin

Peter Hruschka und Dr. Gernot Starke

Daten richtig behandeln

Datenarchitekturen nicht nur für Microservices

Eberhard Wolff

Schlüsselkasten 2.0

Microservices mit Vault absichern

Simon Kölsch

Web

Hier kommst du nicht rein

Teil 1: Authentifizierung und Autorisierung mit Angular 2.0

Hans-Peter Grahsl und Manfred Steyer

Internet of Things

Vermittlungsinstanz einer IoT-Architektur

Teil 2: Aufbau des Smart Gateways und seiner Logik

Patrick Steiner