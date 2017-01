JavaScript Kompendium Band 2

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie viel JavaScript braucht man für sein Softwareprojekt wirklich? Und welches JavaScript-Framework beziehungsweise welche JavaScript-Library ist die richtige? Oder geht es vielleicht auch ganz ohne? Das sind nur einige der Fragen, die im Jahr 2016 in der Community diskutiert wurden. Da auch im letzten Jahr mal wieder zahlreiche Frameworks und Bibliotheken aus dem Boden geschossen sind, ist die anhaltende „JavaScript-Müdigkeit“ darum wenig verwunderlich.

Natürlich gab es aber auch viel Positives aus dem JavaScript-Umfeld zu berichten, und auch hier spielen Frameworks eine große Rolle. So machte zum Beispiel das im September in Version 2.0 erschienene Vue.js mit einigen Vereinfachungen auf sich aufmerksam. Aber auch React und Angular sind nach wie vor nicht aus dem Toolkit für das Erstellen von JavaScript-Applikationen wegzudenken und versprechen für das Jahr 2017 einige spannende Neuerungen.

All das zeigt, dass JavaScript weiterhin eine wichtige Rolle für die Softwareentwicklung spielt. In dieser Ausgabe des JavaScript Kompendiums blicken wir darum auf verschiedene Einsatzmöglichkeiten für JavaScript. So erklärt Manuel Rauber zum Beispiel die Serverwelt von Node.js, Sebastian Springer gibt einen Einblick in die Node.js-Basics und Stefan Baust und Dirk Dorsch zeigen, wie man native Apps mit JavaScript entwickeln kann.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein erfolgreiches Jahr 2017 und viel Erfolg bei der JavaScript-Entwicklung.

Ihre Stefanie Schäfers

Redakteurin