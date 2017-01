Die .NET-Kern-Updates im Überblick

Holger Schwichtenberg www.IT-Visions.de Für das erste Release hinter dem Komma hat die Core-Familie in der Version 1.1 einiges zu bieten. Besonders spannend finde ich persönlich aber .NET Core für Tizen mit Xamarin.Forms.

Am 16. November ist im Rahmen der Microsoft-Konferenz Connect(); 2016 die erste funktionale Erweiterung für die Core-Produktfamilie erschienen. Wir Entwickler dürfen uns über gesteigerte Performance und die Rückkehr einiger Funktionen freuen. Mit Xamarin.Forms für das Tizen-Betriebssystem auf Basis von .NET Core wächst die Hoffnung auf ein echtes Cross-Plattform-XAML.

Auch wenn die Core-Produkte bereits in der Version 1.0 schon in vielen Fällen schneller liefen als die Vorgänger aus der .NET-„Full“-Framework-Ära, arbeitet Microsoft weiterhin an der Performance. In .NET Core 1.1 setzt Microsoft nun auch auf die Profile-guided Optimization (PGO). Hierbei wird im Zug des Ablaufs von Musteranwendungen die Reihenfolge der tatsächlichen Nutzung des Programmcodes in der CLR und den Bibliotheken aufgezeichnet. Auf Basis dieser Messdaten optimiert Microsoft dann die Reihenfolge des Programmcodes im Kompilat. In .NET Core 1.1 hat Microsoft laut ihrem .NET-Blog lediglich eine einfache „Hello World“-Anwendung für die Datenaufzeichnung verwendet, damit dann allerdings schon eine 15-prozentige Leistungssteigerung bei der ASP.NET-Core-Beispielanwendung MusicStore erzielt. Angesichts dieses Resultats kann man die Hoffnung haben, dass Microsoft in Zukunft auf Basis von Messdaten aus echten .NET-Core-Anwendungen noch mehr aus diesem Optimierungsverfahren herausholen wird.

Dass die Leistung von .NET Core in Version 1.1 besser ist als bei Version 1.0, beweist auch der zehnte Platz im Vergleich mit anderen Webframeworks in der dreizehnten Ausgabe des TechEmpower-Webserverframework-Performanztests. Allerdings wurde dieser Platz mit einer Webanwendung erzielt, die kein HTML, sondern „Plain Text“ mit ASP.NET Core ohne das MVC-Framework erzeugt, und auf Linux. Beim Generieren der Ausgabe mit dem MVC-Framework rutscht ASP.NET Core in der Leistung demgegenüber auf den 29. Platz ab. Allerdings rangiert es damit dann zwar hinter Java Servlets, jedoch immer noch vor Node.js und deutlich vor PHP (Abb. 1).

.NET Core für mehr Betriebssysteme

Zu den bisher unterstützten Versionen von Windows, Linux und Mac kommen bei den Betriebssystemen mit Core 1.1 nun hinzu:

Windows Server 2016

Linux Mint 18

OpenSUSE 42.1

macOS 10.12

auf Linux basierendes Betriebssystem Tizen

.NET Core für Tizen wird dabei von Samsung entwickelt. Die „Visual Studio Tools for Tizen“ nutzen hier Xamarin.Forms für Benutzeroberflächen. Laut Tizen Developers Blog wird in der ersten Preview der Visual Studio Tools für Tizen bereits „99 % von Xamarin.Forms“ unterstützt. Das ist insofern bemerkenswert, als damit der Schritt, Xamarin.Forms auch für Benutzeroberflächen auf Linux anzubieten, sehr nahe liegt. Auch könnte .NET Core bald Mono als Basis für Xamarin.Forms in iOS, Android und Windows 10 ablösen.