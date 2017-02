Mehr zum Thema 5 Gründe für das Scheitern agiler Methoden

Die agile Softwareentwicklung ist natürlich kein Spiel und auch kein Abenteuer, soviel sei vorweg genommen. Und doch lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen Agile und einem Adventure-Game finden: Spielrunden und Iterationen, Spielcharaktere und Scrum-Rollen sowie der Wettlauf zum Ziel, der in Agile gegen die Zeit ausgetragen wird.

Agil als Spiel: Im Team gegen den Endgegner

In Agile wird natürlich zusammen gearbeitet und nicht gegeneinander gekämpft. Die ‚Gegner‘ kommen von außen; das Team kann sie besiegen, wenn es zusammenhält. In Agile geht es allerdings nicht um Monster, die getötet werden müssen, sondern beispielsweise um den Druck zur Beibehaltung nicht-agiler Methoden, der Projekte scheitern lassen kann. Welchen Hürden agile Teams noch begegnen, zeigt die Infografik. Sie zeigt aber nicht nur Herausforderungen, sondern auch die Prinzipien und Methoden der agilen Arbeitsweise auf. Welche agilen Frameworks werden genutzt, woran erkennt man Erfolge? Anhand dieser und vieler weiterer Fragen stellt „Das Agile Adventure“ den agilen Projektverlauf als Spielfeld dar.

Der Spielverlauf ist selbstverständlich vereinfacht und abstrahiert; nicht jedes Team hat mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und doch gibt es ja auch einige Gemeinsamkeiten: Ohne die Kaffeepause und den Austausch im Team geht gar nichts! Das alles und noch einiges mehr lässt sich in der Infografik entdecken. Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken der großen Infografik „Das Agile Adventure“!

P.S. Zum Vergrößern einfach auf die Infografik klicken. Und mithilfe des Embed Codes unter der Infografik könnt Ihr diese gerne bei Euch einbinden und teilen!

