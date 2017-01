Berichtsgenerator FastReport .NET 2017.1 veröffentlicht

Mehr zum Thema SQL Server 2016 – so kitzelt man mehr Performance aus der Datenbank

Der Generator in C# geschrieben ist lässt er sich mit allen Versionen von Visual Studio nahtlos in .NET-Projekte integrieren. Laut Hersteller wurden in der neuen Version vor allem der Speicherverbrauch, die Performance und die Ausgabe in zahlreichen Berichtsformaten überarbeitet. So lassen sich HTML- wie auch CSV-Reports erstellen und Ergebnisse auch im PDF/X-4 Standard exportieren. Durch die Unterstützung der Kommunikationsprotokolle XMPP und Jabber lassen sich Reports über die FastReport Cloud über gängige Chat-Clients austauschen. Bei den kompatiblen Datenbanksystemen ist MongoDB neu hinzugekommen.

Eine vollständige Liste der Neuerungen findet sich im Change Log zur Version.