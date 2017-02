1000 Seiten Expertenwissen – jetzt Jahresarchiv & Zusatzinhalte sichern!

Auch in diesem Jahr haben Sie wieder die Möglichkeit, sich ein elektronisches Jahresarchiv des Entwickler Magazins und des Windows Developer zu sichern. Neben allen Ausgaben des Jahrgangs 2016 erhalten Sie spannenden Zusatzcontent – wie beispielsweise alle 2016er-Ausgaben des Business Technology.

Über 1.000 Seiten und über 150 Fachartikel mit wertvollem Wissen über gegenwärtige und zukünftige Entwicklungstrends – die Jahresarchive von Windows Developer und Entwickler Magazin haben auch dieses Mal wieder jede Menge Expertenwissen für Softwareentwickler, Softwarearchitekten und IT-Entscheider im Gepäck. Neben allen Ausgaben des Jahrgangs 2016 enthalten die Jahresarchive auch attraktive Zusatzinhalte in Form von weiteren Magazinausgaben. Welche Magazinausgaben die Jahresarchive konkret enthalten, entnehmen Sie den gesonderten Vorstellungen unten.

Wie bekomme ich das Jahresarchiv?

Die Jahresarchive und die Zusatzinhalte erhalten Sie mit Ihrem persönlichen Zugangscode, der auf dem Deckblatt Ihrer Ausgabe aufgedruckt ist. Alles, was Sie dann noch tun müssen, ist sich im entwickler.kiosk zu registrieren und dort Ihren Zugangscode einzugeben. Sollten Sie schon registriert sein, aktivieren Sie das Jahresarchiv plus Zusatzinhalte einfach, indem Sie sich auf entwickler.de einloggen und unter entwickler.de/kiosk in das Feld „Abonummer“ den Zugangscode eingeben.

Entwickler-Magazin-Special: 1.000 Seiten Expertenwissen

Mit dem Entwickler Magazin 1000-Seiten-Special erhalten Sie über 150 Artikel aus dem Entwickler Magazin und dem Business Technology 2016:

das gesamte Jahresarchiv 2016

6 Ausgaben Entwickler Magazin

4 Ausgaben Entwickler Magazin Spezial (Android, DevOps, Microservices, WordPress)

4 Ausgaben Business Technology

über 1.000 Seiten Expertenwissen immer und überall im entwickler.kiosk

Windows-Developer-Special: 1.000 Seiten Expertenwissen

Mit dem Windows Developer 1000-Seiten-Special erhalten Sie über 150 Artikel aus dem Entwickler Magazin und dem Business Technology 2016:

das gesamte Jahresarchiv 2016

12 Ausgaben Windows Developer

4 Ausgaben Business Technology

über 1.000 Seiten Expertenwissen immer und überall im entwickler.kiosk

P.S. In Kürze folgt natürlich auch eine 1000-Seiten-Ausgabe des PHP Magazins. Wir informieren dann an dieser Stelle über dessen Inhalte!