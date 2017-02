Mehr zum Thema JetBrains Rider: Erster EAP-Build offiziell verfügbar

Daneben gibt es aber natürlich auch viele weitere Themen, die die Entwicklerwelt in der vergangenen Woche beschäftigt haben – darunter zum Beispiel das Release von TYPO3 v8.6, ein neuer EAP-Build von PhpStorm und 15 Jahre .NET-Plattform.

Los geht es in unserem Wochenrückblick aber wie immer mit den drei Top-Themen der Woche.

Das Agile Adventure – Infografik

Auf ins Abenteuer App-Entwicklung – mit unserer Infografik „Das Agile Adventure“! Sie gamifiziert die agile Softwareentwicklung und zeigt Methoden und Hürden der agilen Arbeitsweise. Natürlich ist die agile Softwareentwicklung kein Spiel, trotzdem lassen sich einige Gemeinsamkeiten zwischen Agile und einem Adventure-Game finden. Dieser Gedanke kam auch bei euch gut an und katapultiert die Infografik in unseren Wochenhighlights auf den Spitzenplatz.

Scrum richtig anpassen: Vor- und Nachteile von Agile Hybrid-Frameworks

Agile ist nicht gleich Scrum. Das Framework ist allerdings gleichsam beliebt und umstritten: Die einen schwören darauf, die anderen finden es zu stark reglementiert. Was macht man also, wenn man agil arbeiten möchte, Scrum aber nicht zum Team passt? Die Lösung sind Agile Hybrid-Frameworks wie zum Beispiel Scrumban, Water-Scrum-Fall und Kanban-Ace, die jeweils einige Vor- und Nachteile bieten. Genau mit dem Thema haben wir uns letzte Woche beschäftigt; in unseren Top-Themen der Woche platziert sich der Beitrag dazu wenig überraschend auch weit vorne.

TensorFlow 1.0 erschienen

Mit TensorFlow 1.0 hat Googles Machine-Learning-Framework in der vergangenen Woche einen wichtigen Meilenstein erreicht. Zu den Neuerungen in der ersten Major-Version des Frameworks stehen unter anderem ein überarbeitetes und stabiles Python-API, experimentelle Java- und Go-Schnittstellen und ein neuer Compiler. Damit hat TensorFlow 1.0 einiges für Entwickler zu bieten; in unseren Wochenhighlights findet sich die neue Framework-Version ebenfalls auf einem der vorderen Plätze wieder.

TYPO3 v8.6, 15 Jahre .NET-Plattform und ReSharper Ultimate 2017.1 – weitere spannende Themen

Neben unseren Top-Themen der Woche gibt es natürlich auch viele weitere spannende Themen, die in den letzten sieben Tagen unsere und eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Dazu gehört zum Beispiel das Release von TYPO3 v8.6, das nicht nur die letzte Version auf dem Weg zur kommenden LTS-Version des Content-Management-Systems markiert, sondern auch viele Neuerungen im Gepäck hat.

Ebenso ist der Startschuss für das Early Access Program von ReSharper Ultimate 2017.1 gefallen und der erste EAP-Build steht zur Verfügung. Einen neuen Build im Rahmen des Early Access Programs gab es auch für PhpStorm 2017.1: Hier wurde unter anderem die User Experience für PHP-Debug-Einstellungen verbessert.

Ebenso vertreten sind eine neue Ausgabe unserer Kolumne Olis bunte Welt der IT, die Grundlagen des Softwarevertriebs und der 15. Geburtstag der .NET-Plattform. Außerdem dabei ist das Thema künstliche Intelligenz. In einem Gastbeitrag zeigt Serge Palaric, was sich in den letzten Jahren auf dem Gebiet der KI getan hat und welche Entwicklungen in Zukunft denkbar sind.