Android 7.1.2 Public Beta gestartet

Das nächste Maintenance-Release für die aktuelle Android-Version 7.1.x steht in den Startlöchern. Um letztes Feedback zum kommenden Release einzuholen, steht Android Nougat 7.1.2 ab sofort als Public Beta für im Android Beta Program eingeschriebene Devices zur Verfügung. Unterstützt werden dabei sowohl Googles Pixel und Pixel XL als auch das Nexus 5X, Nexus Player und Pixel-C-Devices. Im Fokus von Android 7.1.2 stehen vor allem kleinere Verbesserungen sowie zahlreiche Bug-Fixes und Optimierungen. Mehr Informationen dazu bietet der zugehörige Blogpost von Dave Burke im Android-Entwicklerblog.

MXNet schließt sich Apache an

In fast allen Bereichen bei Amazon kommt Deep Learning zum Einsatz. Vor einiger Zeit gab Amazon bereits bekannt, künftig auf die Open Source verfügbare Deep-Learning-Engine MXNet setzen zu wollen, die es Entwicklern erlaubt, „sophisticated, custom artificial intelligence systems“ zu erstellen. Nun kündigte Ana Visneski in einem Blogpost an, dass sich MXNet dem Apache Incubator anschließen wird, um die Vorteile des Apache Software Foundation für sich zu nutzen. Gleichzeitig soll die Weiterentwicklung der Deep-Learning-Engine so auch von der Apache-Community profitieren, erklärt Visneski im oben genannten Blogpost.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.