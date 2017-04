Fast Forward: Neues in Android O & Security-Fixes für TYPO3-Extensions

Android O: Änderungen an Device Identifiers

Android O bringt einige Verbesserungen, um Nutzern bessere Kontrolle über die Verwendung von Identifiern zu geben. Im Vordergrund steht dabei eine Beschränkung der Device-bezogenen Identifier, die nicht rücksetzbar sind. Außerdem wird der Androird-O-Wifi-Stack in Verbindung mit Änderungen der Wifi-Chipset-Firmware von Pixel-, Pixel-XL- und Nexus-5x-Smartphones aktualisiert. Dadurch sollen MAC-Adressen in Testanfragen willkürlich angeordnet werden. Des Weiteren wird die Art und Weise, wie Apps Account-Informationen anfragen, aktualisiert und mehr nutzerorientierte Kontrolle geboten. Detaillierte Informationen finden sich im Android-Developers-Blog.

Security-Fixes für TYPO3-Extensions

In gleich zwei Extensions für TYPO3 wurden Schwachstellen gefunden. Angreifern ist es sowohl in der Extension „News system“ (news) als auch in der Extention „Event management and registration“ (sf_event_mgt) möglich, SQL Injection durchzuführen. Usern wird darum geraten, die Erweiterungen auf die jeweils aktuellste Version zu aktualisieren. Mehr Informationen zu den Schwachstellen finden sich in den zugehörigen Blogpost:

Dort stehen die Updates auch jeweils zur Installation zur Verfügung.

