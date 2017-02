Android Wear 2.0 ist da

Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, ist Android Wear 2.0 nun final erschienen. Im Gepäck hat das Update des Smartwatch-Betriebssystems aus dem Hause Google natürlich eine Reihe Verbesserungen und viele Neuerungen. Dazu gehören etwa besser personalisierbare Watch-Faces, Verbesserungen bei Google Fit oder einfachere Möglichkeiten, auf Nachrichten und Benachrichtigungen zu reagieren. Außerdem können Apps nun auch direkt aus dem Play Store auf Smartwatches mit Android Wear 2.0 heruntergeladen werden. Hat die Uhr Zugriff auf eine Mobile-Internet-Verbindung können Apps künftig auch genutzt werden, wenn das zugehörige Smartphone außer Reichweite ist.

Viele weitere Informationen zu Android Wear 2.0 bietet auch unser Übersichtsartikel.

Darüber hinaus hat David Singleton in seinem Blogpost zum Thema auch zwei neue Android-Wear-2.0-kompatible Smartwatches angekündigt: die LG Watch Style und die LG Watch Sport. Alle weiteren kompatiblen Watches sollen das Update auf Android Wear 2.0 in den kommenden Wochen erhalten.

Continuous-Delivery-Tools-Extension für Visual Studio 2017

Microsoft hat mit der Continuous-Delivery-Tools-Extension eine Erweiterung veröffentlicht, mit der das Erstellen und Verteilen von Projekten automatisiert wird. Das kommt besonders Developern entgegen, die mit Visual Studio 2017 ASP.NET-4- und ASP.NET-Core-Anwendungen für die Azure-Cloud entwickeln. Mit der Extension lässt sich eine automatisierte Build-, Test- und Release-Pipeline in Visual Studio Team Services aufsetzen. Diese lässt sich dann über Notifications in der IDE überwachen. Voraussetzung ist allerdings, dass das entsprechende Projekt live in einem Git-Repository liegt, da bei jedem Git-Push ein Build-Prozess gestartet wird. Ausführliche Informationen zur Extension gibt’s im zugehörigen Blogbeitrag.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.