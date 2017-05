Auftakt in eine neue kurze Arbeitswoche. Dieses Mal in unserem Wochenrückblick dabei sind unter anderem der schnelle Angular-2-Projektstart mit dem CLI, das Release von Joomla! 3.7 und die Open-Source-Veröffentlichung von Airbnbs Library React Sketch.app.

Außerdem in unseren Wochenhighlights dabei sind die Veröffentlichung von TypeScript 2.3, einige Neuerungen in puncto JavaScript-Performance in Microsoft Edge und Neues aus der Welt des IoT. Wie gewohnt, starten wir aber mit den Top-Themen der letzten Woche in unseren Wochenrückblick.

Schneller Angular-2-Projektstart mit dem CLI

Ein Grundgerüst für Angular-Anwendungen in wenigen Augenblicken erstellen – dabei hilft das CLI für Angular 2. So können damit Build-Prozesse konfiguriert und Werkzeuge zum Testen der Anwendung eingerichtet werden, was Entwicklern natürlich die Arbeit enorm vereinfacht. Auch sonst ist das CLI für Angular 2 eine nützliche Sache. Was man damit alles anstellen kann und wie das CLI beim Projektstart hilft, erklärt Manfred Steyer in seinem Artikel zum Thema – und der landet in unserem Wochenrückblick wenig überraschend ganz weit vorn.

npm und seine Abhängigkeiten

Vor allem für die Verwaltung von Abhängigkeiten in Node.js-Projekten ist der Node Package Manager nicht mehr wegzudenken. npm, wie er kurz genannt wird, hat jedoch auch so seine Tücken, was gerade in umfangreichen Projekten zu Problemen führen kann. In seinem Artikel npm und seine Abhängigkeiten zeigt Sebastian Springer, wie man am besten mit den Abhängigkeiten und Versionen umgeht und wie sich veraltete und nicht mehr genutzte Pakete auffinden lassen. In unseren Top-Themen der Woche platziert sich dieser Beitrag aus unserer Reihe Node.js-Basics erwartungsgemäß ganz weit vorn.

Joomla! 3.7 ist da

Eigentlich hätte Joomla! 3.7 bereits am 28. März erscheinen soll. Wie das aber so ist, klappte die Veröffentlichung der neuen Joomla!-Version auch dieses Mal nicht so ganz termingerecht … Letzte Woche war es aber dann endlich soweit und die neue CMS-Version wurde final zur Verfügung gestellt. Im Gepäck hat sie über 700 Verbesserungen, darunter viele Funktionen, die die Verwaltung von Joomla! komfortabler machen sollen. Darüber hinaus wurden auch der Arbeitsablauf verbessert und viele Bug-Fixes vorgenommen; zudem gab es einige wichtige Security-Fixes. In unseren Wochenhighlights schafft es unser Übersichtsbeitrag zu Joomla! 3.7 auf den Bronzeplatz.

React Sketch.app, TypeScript 2.3 und mehr – das war sonst noch spannend

Neben unseren Top-Themen der Woche gab es natürlich auch letzte Woche viele weitere Themen in der Entwicklerwelt, die euch und uns beschäftigt haben. So wurde etwa TypeScript 2.3 mit zahlreichen neuen Features und vielen Verbesserungen veröffentlicht. Ebenso hat Airbnb seine Library React Sketch.app Open Source zur Verfügung gestellt, und Microsoft Edge erhielt im Windows 10 Creators Update viele Verbesserungen in puncto JavaScript-Performance.

Mit dabei in unseren Wochenhighlights ist außerdem ein Interview mit Sascha Pallenberg, in dem er mit uns über zukünftige Mobile-Märkte und neue Player spricht. Genauso gibt es auch wieder viel Neues in der Welt des IoT – etwa zu Google Home, dem Arduino MKRFOX1200 und der AWS Chatbot Challenge.

Auch in unseren Wochenrückblick geschafft, hat es die aktuelle Ausgabe unserer Reihe Women in Tech, in der dieses Mal Anne Orfert vorgestellt wurde. Und auch ein Interview mit Thilo Frotscher ist in unseren Wochenhighlights dabei. Darin sprachen wir etwa über die Herausforderungen beim Wechsel vom Monolith zu verteilten Systemen.