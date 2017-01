Webinar: WebStorm zum Erstellen von Angular-Apps nutzen

Am 6. Februar 2017 findet zwischen 16 und 17 Uhr ein Live-Webinar mit dem Angular-Core-Contributor und Mitbegründer von Narwhal Technologies Victor Savkin zum Thema „Using WebStorm for Building Angular Apps“ statt. Darin, so heißt es in der Ankündigung, zeigt Savkin nicht nur sein eigenes IDE-Setup sondern auch, wie sich eine neue Angular-App mithilfe von WebStorm erstellen lässt. Für die, die nicht live dabei sein können, soll eine Aufzeichnung des Webinars nach dessen Ende zur Verfügung gestellt werden. Anmelden kann man sich für das Webinar auf der zugehörigen Website.

Top-Tipps für .NET-Entwickler

Scott Hanselman, Principal Program Manager bei Microsoft, ist nicht untätig ins neue Jahr gestartet. Vielmehr hat er für alle .NET-Entwickler – seien es Einsteiger oder Fortgeschrittene – eine ganze Reihe an Top-Tipps für den Umgang mit .NET gesammelt. Die von ihm und Jon Galloway erstellte Liste bietet einen generellen Überblick über .NET, die Runtimes und Sprachen. Außerdem gibt es Tipps zum Start mit .NET sowie einen Blick auf zugehörige Plattformen und Frameworks – soweit die Basics.

Für die fortgeschrittenen Nutzer bietet sich der Bereich „Should know“ an, in dem Aspekte wie CLR, Roslyn und .NET Core behandelt werden. Profis können sich dem Abschnitt „Nice to know“ widmen, in dem es u. a. um C# 7, LINQ und .NET Native geht. Natürlich muss man nicht alles wissen, ein Stöbern in allen Bereichen lohnt aber sicherlich.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.