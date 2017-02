Mehr zum Thema Kubernetes 1.4 steht zur Verfügung

Azure Container Service unterstützt Kubernetes

Das Container-Orchestrierungstool Kubernetes wird ab sofort vollumfänglich vom Azure Container Service (ACS) unterstützt. Das hat Microsoft knapp vier Monate nach dem Launch der Preview bekannt gegeben. Dank der „General Availability“ von Kubernetes in ACS haben Kunden nun eine größere Wahlfreiheit in puncto Orchestrierungstools. Neben Kubernetes bietet ACS auch Support für Docker Swarm und das Apache Mesos basierte DC/OS (bis Version 1.8.8). Windows Server Container in Kubernetes auf ACS werden ab sofort ebenfalls unterstützt, das Feature befindet sich aber noch im Preview-Status. Angesichts der Tatsache, dass Amazons EC2 Container Service über ein eigenes Orchestrierungstool verfügt und Googles Container Engine nur Kubernetes unterstützt, ist Microsofts Support von gleich drei Orchestrierungstools eine Besonderheit.

Node v7.6.0, v6.10.0 und v4.8.0 sind erschienen

Mit Node v7.6.0, v6.10.0 und v4.8.0 sind für alle aktuellen Node.js-Versionen Updates erschienen. Im Fokus stehen vor allem verschiedene Bug-Fixes, darunter etwa das Update der V8-Engine auf Version 5.5 und das Upgrade von libuv auf Version 1.11.0. Alle Änderungen lassen sich in den zugehörigen Blogposts im Node.js-Blog nachlesen:

Dort stehen die neuen Node-Versionen auch jeweils zum Download zur Verfügung.

