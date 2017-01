CakePHP 3.4.0-RC2 steht zur Verfügung

Haben wir erst am Montag über den ersten Release Candidate der kommenden CakePHP-Version – CakePHP 3.4.0 – berichtet, steht nun CakePHP 3.4.0-RC2 zum Testen zur Verfügung. Im Gepäck hat das Update vor allem eine Reihe von Bug-Fixes: So unterstützt Router::prefix() nun eine path -Option zum Customizing des URL-Pfads eines Präfix-Scopes. Außerdem handhaben sowohl der Postgres- als auch der SqlServer-Dialekt nun nullable Datetime-Spalten korrekt. Ebenso wurden weitere Verbesserungen an der API-Dokumentation vorgenommen. Mehr Informationen zu den Neuerungen bietet der zugehörige Ankündigungspost; dort steht CakePHP 3.4.0-RC2 auch zum Download zur Verfügung. CakePHP 3.4.0 soll final in der kommenden Woche erscheinen.

Release-Plan für Drupal 8.3

Das Drupal-Team hat den offiziellen Release-Plan für Drupal 8.3 vorgestellt. Das nächste Minor-Release von Drupal 8 soll demnach am 05. April 2017 erscheinen. Mit im Gepäck werden neue Features, Usability-Verbesserungen und abwärtskompatible API-Verbesserungen sein.

Im Unterschied zu vorherigen Drupal-8-Minor-Releases wird die erste Pre-Release-Version nicht mehr als beta1 ausgezeichnet, sondern wird durch die Bezeichnung alpha1 ersetzt. Die ehemalige beta2 wird darum zu beta1. Drupal 8.3.0-alpha1 soll noch in der Kalenderwoche 5 erscheinen, Drupal 8.3.0-beta1 voraussichtlich in Kalenderwoche 7. Die Release-Candidate-Phase soll in der neunten Kalenderwoche beginnen.

Diese Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.