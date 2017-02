CakePHP 3.4.2 steht zur Verfügung

Es geht zügig mit der Entwicklung von CakePHP weiter, aktuell steht mit CakePHP 3.4.2 bereits das zweite Maintenance-Release für die aktuelle Framework-Version bereit. Im Fokus stehen erneut verschiedene Bug-Fixes, darunter die Verbesserung der API-Dokumentation sowie ein Fix für ein Memory-Leak im ORM EagerLoader. Außerdem behebt das Update einige Kompatibilitätsprobleme mit PHPUnit 5.7 und 6.0. Darüber hinaus bringt CakePHP 3.4.2 auch einige weitere Bug-Fixes mit; alle Änderungen sind im zugehörigen Blogpost im CakePHP-Blog sowie dem Changelog zusammengefasst. Die neue Framework-Version steht auf GitHub zum Download zur Verfügung.

Firefox mit Puls und Snooze-Funktion

Bei Mozilla hatte man damals, im Mai 2016, das Test Pilot Program aufgesetzt – dort wollte man allerhand neue Funktionalitäten und Features auf ihre Marktreife und Sinnhaftigkeit testen. Aktuell gibt es wieder zwei Neuerungen zu bestaunen, die zumindest in der Redaktion auf sehr unterschiedliches Echo stoßen.

Zum einen wäre da das Pulse-Icon in der Adresszeile. Ein Klick darauf gibt Nutzern die Möglichkeit, die User Experience der mit dem Firefox besuchten Seite zu bewerten und die Entwickler des Browsers auf etwaige Fehler aufmerksam zu machen. So weit zu den sinnigen Neuerungen.

Kurioser ist da schon die Funktion „SnoozeTab“. Damit lassen sich beliebige Tabs schließen – der Clou daran ist jedoch, dass sie nach einer vom Nutzer zu wählenden Zeit wieder aufpoppen. Alles in allem also eine Art „Wiedervorlage“ für Browser-Tabs. Klingt vom Prinzip her zwar durchaus brauchbar, aber welcher Nutzer weiß schon, wann er für den Medium-Post über die (Un)Tiefen des Rendering-Vorgangs in Browser-Engines die erforderliche Zeit aufbringen kann? Und was, wenn zeitgleich auf einmal 20 Tabs aufploppen (mal ehrlich – das dürfte bei den meisten von uns nicht selten der Fall sein …)? Das dürfte den ohnehin schon speicherhungrigen Fuchs noch einmal ordentlich von den Reserven naschen lassen …

Das Gehirn ist wie ein Browser. 26 offene Tabs, von denen 6 nicht reagiern, irgendwo läuft Porn und wo kommt die Scheißmusik eigentlich her? — Words like swords (@Weltregierung) 22. Februar 2017

Na ja, am Ende wird man sehen, ob sich eines der Features durchsetzt. Weitere Hintergründe und Screenshots findet man in der offiziellen Ankündigung.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.