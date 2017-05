Google Chrome 58 ab sofort automatisch in 64-Bit

Google hat seinen Browser Chrome im Stable Channel auf Version 58.0.3029.96 aktualisiert. Laut entsprechendem Blogpost soll das Update über die kommenden Tage und Wochen für Windows, Linux und Mac ausgerollt werden. Es hat lediglich einen Security Fix im Gepäck, bringt dafür aber eine andere Neuerung mit: Nutzer, die Chrome bisher in der 32-Bit-Version nutzen, können den Browser durch das Update auf die 64-Bit-Version migrieren. Bei aktivierter Update-Funktion sollte das ganz automatisch passieren, ohne das ein weiteres Zutun des Nutzers nötig ist. Voraussetzungen für die Umstellung sind jedoch ein Windows-64-Bit-System mit vier GigaByte RAM.

Data Fixtures für Behat-Tests erstellen

Data Fixtures befüllen die Datenbank einer Anwendung zu Testzwecken mit Daten. Ohne Daten kann nämlich kein End-to-End-Test vorgenommen werden! Wenn Symfony-Apps mit Behat getestet werden sollen, kann dafür das Doctrine-Fixtures-Bundle verwendet werden. Robert Basic erklärt, wie man das Bundle installiert und damit arbeitet.

Node v7.10.0 (Current) verfügbar

Im Zuge der Veröffentlichung von Node v4.8.3 (Maintenance) und Node v6.10.3 (LTS) ist jetzt auch Node v7.10.0 (Current) erschienen. Nutzer dieser Node-Version können sich über neue Funktionen in Crypto (randomFill und randomFillSync) und neue Mitarbeiter im Meta-Bereich freuen. Außerdem gab es einige Bug-Fixes. Alle Änderungen lassen sich im Changelog nachlesen.

CakePHP 3.4.6 ist erschienen

Mit CakePHP 3.4.6 steht eine neue Version des beliebten Frameworks zur Verfügung. Im Gepäck hat das Maintenance-Update vor allem eine Reihe von Bug-Fixes sowie einige kleinere Verbesserungen. So haben die CSRF- und Security-Token-Fields jetzt autocomplete=off ; zudem unterstützt der SQLServer-Driver nun mehr Verbindungsoptionen. Alle Änderungen lassen sich im Changelog und dem zugehörigen Blogpost nachlesen. CakePHP 3.4.6 steht auf GitHub zum Download zur Verfügung.

Neues zu Rider

Über die Cross-Plattform-IDE Rider ist mittlerweile ja so einiges bekannt, schließlich wurde sie erstmals im Januar 2016 vorgestellt. Was allerdings bislang im Dunkeln lag, sind Lizenz- und Preisbestimmungen sowie ein Release-Datum. Jetzt hat das JetBrains-Team Informationen dazu veröffentlicht: Rider wird Teil von JetBrains All Products und kostet im ersten Jahr für All-Products-Abonnenten 249 Dollar (privat) bzw. 649 Dollar (kommerziell).

Möchte man nur Rider nutzen, zahlt man 139 Dollar (privat) bzw. 349 Dollar (kommerziell). Entwickelt man nur mit Windows, ist das Bundle Rider + ReSharper Ultimate für 179 Dollar respektive 449 Dollar interessant. Zusätzlich soll Rider auch für ausgewählte Kundengruppen kostenlos sein, wie z. B. Microsoft MVPs und ASP.NET Insider, Studenten, Lehrer und nicht-kommerzielle Open-Source-Projekte.

Sobald Rider die erste RTM-Stufe erreicht, sollen die Lizenzabos verkauft werden. Momentaner Plan ist ein Release von Rider vor dem Ende von Q2 2017.