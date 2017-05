Mehr zum Thema AlphaGo schlägt weltbesten menschlichen Go-Spieler

Chrome verbessert Extension-Security

Die Sicherheit spielt beim Google-Browser Chrome eine wichtige Rolle. In Chrome 56 wurde diese dank der Isolierung von Chrome-Extension-Privilegien von Webpages nun weiter verbessert. Zwar wurden auch bisher Extensions und Webpages in verschiedenen Prozessen ausgeführt. Allerdings konnten Extensions auch Webcontent – etwa Social-Network-Buttons oder Werbeanzeigen – in iFrames hosten, die unter Umständen für Angriffe genutzt werden konnten.

Um das zu verhindern, nutzt Chrome ab sofort Out-of-Process-iFrame. Sie sollen sicherstellen, dass in Extension gehostete Web-iFrames keinen Zugriff auf die Extension-APIs erhalten, was für eine bessere Sicherheit in Chrome sorgen soll. Alle Informationen fasst Charlie Reis in einem Blogpost im Chromium-Blog zusammen.

Neues zu Googles Fuchsia OS

Über das neue Betriebssystem Fuchsia von Google kursieren seit letztem Jahr Spekulationen. Soll es auf IoT-Geräten zum Einsatz kommen oder vielleicht wie das nicht minder mysteriöse Andromeda geräteübergreifend genutzt werden? Sicher ist nur, dass Fuchsia auf den Mikrokernel Magenta setzt, der aus dem Projekt Little Kernel abgeleitet und in C programmiert ist. Apps werden mithilfe von Googles Flutter Kit entwickelt, das das Erstellen von Android- und iOS-Apps ermöglicht.

Jetzt sind Bilder des Interface (Nickname Armadillo) aufgetaucht, die die Idee von Fuchsia OS visualisieren. Der Home-Bildschirm ist im Prinzip eine große, vertikal scrollende Liste von Karten für „Stories“ oder Sammlungen von Apps und OS-Komponenten, die zusammenarbeiten, um eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Es gibt auch einen Abschnitt im Stil von Google Now, der „Suggestion“-Karten für Aufgaben besitzt. Das Prototyp-UI enthält auch eine einfache Split-Screen-Schnittstelle und skaliert bis zu Tablet-Größe.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.