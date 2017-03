Background-Tabs machen rund ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs von Chrome auf Desktop-Geräten aus. Zumindest bisher, denn mit der neuen Browser-Version Chrome 57 sollen Background-Tabs in ihrem Stromverbrauch deutlich gesenkt werden. Dazu sagt Alexander Timin im Chromium-Blog:

Chrome 57 will delay timers to limit average CPU load to 1% of a core if an application uses too much CPU in background.