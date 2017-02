Mehr zum Thema Rider EAP 17 steht zum Testen bereit

Rider EAP: Code Style Settings und Layer

Bereits letzte Woche haben wir den aktuellen EAP-Build 17 der neuen JetBrains-IDE Rider mitsamt seinen neuen Features vorgestellt. Dazu gehört zum Beispiel auch der Support von Code Style Settings, den Maarten Balliauw in einem aktuellen Blogpost nun noch einmal ausführlich beschreibt. So lassen sich in den Einstellungen Style-Regeln spezifizieren, die die IDE beim Schreiben oder Generieren von Code einhalten soll – etwa, ob Rider var oder explicit Types nutzen soll. Unterstützt werden Code Style Settings in verschiedenen Sprachen, darunter C#, JavaScript, TypeScript und CSS. Außerdem können Code Style Settings innerhalb des Entwicklungsteams geteilt werden. Da hier ReSharpers Settings-Layer zum Einsatz kommen, ist sogar die Nutzung bestimmter Code Style Settings über mehrere IDEs hinweg möglich. Mehr Informationen dazu bietet der oben genannte Blogpost.

Eigene Facebook-Chatbots mit Node.js entwickeln

Innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung wurden ganze 11.000 Chatbots auf Facebooks Messenger Plattform erstellt. Flüge buchen, Netflix-Empfehlungen, News und Rezept-Vorschläge sowie ein unmittelbar verfügbares Kundenservice-Angebote sind nur einige Anwendungsfälle. Auf Facebook gehört die Interaktion mit Chatbots also beinahe schon zum Standard-Repertoire der Nutzungswege. Wer sich diesen neuen Markt nicht entgehen lassen möchte, muss glücklicherweise kein AI-Profi sein. Joyce Echessa sagt zwar, dass ein gewisses Grundwissen auf diesem Gebiet für die Entwicklung komplexerer Chatbots sinnvoll ist. Anfängern erklärt ihr ausführliches Tutorial jedoch, wie man einfache Chatbots zur Verwendung auf Facebook auch ohne AI-Spezialwissen mit Node.js und Heroku selbst erstellen kann.

