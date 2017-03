Visual Studio Code 1.10.x erschienen

Einen Tag vor dem Release von Visual Studio 2017 hat Microsoft eine neue Version von Visual Studio Code veröffentlicht. Der Quelltexteditor liegt jetzt in Version 1.10 bzw. 1.10.1 vor, da sofort nach Veröffentlichung von VSC 1.10 ein Update nachgeschoben, das Probleme mit Erweiterungen beheben soll. Highlights der neuen Version sind eine Minimap, die eine Vorschau der aktiven Datei zeigt sowie die Möglichkeit, Codepassagen mit Syntaxhervorhebung und Formatierung in andere Anwendungen zu kopieren. Ausführliche Informationen zu allen Neuerungen in Visual Studio Code finden sich im zugehörigen Blogbeitrag.

TensorFlow: Compiler XLA vorgestellt

Eine der Stärken von TensorFlow ist seine Flexibilität: Die Library stellt ein flexibles und erweiterbares System zur Definition von arbiträren Data-Flow-Graphen dar, die sich verteilt durch Nutzung von CPUs und GPUs ausführen lassen. Allerdings geht diese Flexibilität oft zulasten der Performance. Aus diesem Grund wurde der Compiler XLA (Accelerated Linear Algebra) entwickelt. XLA nutzt JIT-Kompilierungstechniken, um den TensorFlow-Graphen zu analysieren und zu optimieren. Detaillierte Infos zur Funktionsweise des Compilers finden sich im Google-Developer-Blog.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.