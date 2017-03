Drupal 8.2.7 bringt wichtige Security-Fixes

Mit Drupal 8.2.7 steht ein Update für die aktuelle Version des beliebten Content-Management-Systems bereit. Im Fokus stehen dabei wichtige Security-Fixes; neue Features oder Bug-Fixes gibt es nicht zu vermelden. Behoben werden gleich mehrere Schwachstellen im Drupal-Core, die Angreifern unter anderem Cross Site Request Forgery, Remote Code Execution und Access Bypasses ermöglichen. Details zu den Sicherheitslücken sind im zugehörigen Security Advisory zusammengefasst; dort steht Drupal 8.2.7 auch zum Download zur Verfügung.

WebAssembly – darum ist wasm schneller als asm.js

Gerade in den letzten Wochen haben wir an mehreren Stellen über WebAssembly – das neue Binary Execution Format für das Web – berichtet. Ein Ziel von WebAssembly soll es sein, genauso schnell wie nativer Code zu sein. Doch was macht WebAssembly eigentlich so schnell? In einem aktuellen Blogpost im Mozilla-Entwicklerblog nennt Alon Zakai gleich vier Gründe, die WebAssembly schneller als asm.js machen sollen. Zu Sprache kommen etwa das Startup, die CPU-Features und die vorgenommenen Toolchain-Verbesserungen. Alle Details dazu lassen sich dem oben angesprochenen Blogpost entnehmen.

