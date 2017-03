Auch heute starten wir mit Updates ins Fast Forward: Der erste Release Candidate von Drupal 8.3.0 steht zum Testen bereit und Node v7.7.1 behebt einen in der vorigen Version aufgetretenen kritischen Bug. Übrigens aktualisieren wir diesen Beitrag im Laufe des Tages mit aktuellen Neuigkeiten aus der Entwicklerwelt.

Drupal 8.3.0-rc1 steht zum Testen bereit

Wie bereits Anfang der Woche angekündigt, arbeitet das Drupal-Team aktuell fleißig an der kommenden CMS-Version Drupal 8.3.0. Nun ist der erste Release Candidate erschienen, der einige neue Features sowie viele Verbesserungen und Bug-Fixes bereithält. In der Ankündigung weist das Entwickler-Team noch mal darauf hin, dass Drupal 8.3.0 zwar zu Drupal 8.2.x abwärtskompatibel sein, aber dennoch einige Änderungen an internen APIs und experimentellen Modulen umfassen wird. Insbesondere Module- und Theme-Entwickler sollten darum den Release Candidate der neuen Drupal-Version ausführlich testen. Er steht dafür im Ankündigungspost zum Download zur Verfügung.

Node v7.7.1 (Current) ist erschienen

Erst gestern haben wir über die Veröffentlichung von Node v7.7.0 berichtet, da steht bereits das erste Maintenance-Updates für die aktuelle Node-Version bereit. Das Update behebt insbesondere einen Bug in Node v7.7.0, der das Erstellen aller nativen Module verhindert. Alle Informationen dazu stehen im zugehörigen Blogpost im Node.js-Blog zur Verfügung; dort finden sich auch die Download-Dateien der neuen Node.js-Version.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.