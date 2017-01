Mit der Veröffentlichung von Drupal 8.0.0 wurde nicht nur ein neuer Release-Zyklus eingeführt. Auch der bis dato genutzte Upgrade-Prozess für Major-Version-Upgrades wurde mit einer Migration-basierten Lösung für Core und Module ersetzt. Seit dem Release von Drupal 8.0 wurde viel Arbeit in die Vereinfachung und Verbesserung des Migrate APIs gesteckt, das nun Beta-Status erreicht hat. Die Änderung wurde in Drupal 8.2.5 eingeführt und gilt auch für die kommenden Drupal-8.x-Versionen. Dazu sagt Gábor Hojtsy im Ankündigungspost:

Beta experimental modules are considered API- and feature-complete and beta modules are subject to the beta allowed changes policy.