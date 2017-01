Heute im Fast Forward: Die Ergebnisse des 2016 Laravel Surveys liegen vor und schon wieder sind zwei neue Node.js-Versionen erschienen – allerdings ohne Änderungen an der JavaScript-Runtime-Plattform vorzunehmen. Übrigens aktualisieren wir diesen Beitrag im Laufe des Tages mit aktuellen Neuigkeiten aus der Entwicklerwelt.

Ergebnisse des 2016 Laravel Surveys veröffentlicht

Bereits im September 2016 hatte das Entwickler-Team von Laravel gemeinsam mit LaraJobs zur Teilnahme am 2016 Laravel Survey aufgerufen. Nun liegen die Ergebnisse der Umfrage, für die über 1600 Einreichungen eingegangen sind, vor. Laravel punktet dabei bei den Teilnehmern vor allem in Sachen Bedienbarkeit, außerdem zeigt die Befragung, dass das Framework vor allem in mittelgroßen Projekten genutzt wird. Alle Ergebnisse können auf der Resultatseite eingesehen werden; dort finden sich zudem einige Wünsche der User für künftige Laravel-Versionen.

Node v4.7.2 (LTS) und v6.9.4 (LTS) erschienen

Mit Node v4.7.2 (LTS) und v6.9.4 (LTS) sind zwei neue Maintenance-Updates für die aktuellen Long-Term-Support-Versionen der JavaScript-Runtime-Plattform erschienen. Bei beiden Releases handelt es sich um sogenannte Special Releases, die keine Commits enthalten. Mit der Veröffentlichung von Node v4.7.1 und v6.9.3 wurden zusätzliche Plattformen angeboten, die dazu führten, dass die Tarballs auf dem Release-Server überschrieben wurden und nun unterschiedliche Shasums haben. Um jede Doppeldeutigkeit rund um das Release zu entfernen, hat sich das Node-Team für ein Semver-Patch-Release entschieden.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.