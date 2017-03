Mehr zum Thema TIOBE-Programmiersprachen-Index: Assemblersprache mit Comeback

Expressive 2.0 ist erschienen

Mit Expressive 2.0 ist die neue Major-Version des PSR-7-Middleware-Microframeworks aus dem Hause Zend erschienen. Im Gepäck hat das Update laut Matthew Weier O’Phinney eine Reihe von „changes that standardize, simplify, and streamline application development in Expressive“. Dazu gehört zum Beispiel Support für PSR-11 und http-interop/http-middleware. Außerdem erstellt die neue Skeleton-Applikation nun sogenannte Programmatic Pipelines, das Error Handling wurde verbessert und es stehen künftig mehr Entwicklungstools in Expressive 2.0 zur Verfügung. Einen Überblick über die neuen Features bietet die Release-Ankündigung im Zend-Framework-Blog sowie das Migrationsdokument.

Maßeinheiten automatisch mit Swift lokalisieren

Auf dem globalen Markt wartet der User nicht darauf, dass Apps für sein Heimatland lokalisiert werden – der Digital Native von heute nutzt natürlich auch von Europa aus englischsprachige Apps. Das Device weiß jedoch, woher der User kommt und Entwickler können sich diesen Umstand zunutze machen, um zumindest bei den Maßeinheiten ein wenig Lokalisierung anzubieten. Wer in Swift die MeasurementFormatter- Klasse verwendet, kann beispielsweise Entfernungen in der Maßeinheit anzeigen lassen, die dort gebräuchlich ist, wo der User sich gerade befindet. Keine amerikanischen Meilen auf dem Smartphone eines deutschen Users mehr! Und das ist nicht mal besonders aufwändig, wie das Tutorial von Clay Unicorn zeigt.

