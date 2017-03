Neue Frontend-Editing-Experience für TYPO3

Eines der langerwartetsten neuen Features für TYPO3 ist das Frontend Editing. Es soll vor allem die Nutzung des Content-Management-Systems weiter vereinfachen und geht Hand in Hand mit der andauernden Verschlankung und Verbesserung des TYPO3-Codes einher. Auch der neue CKEditor, zu dessen Key-Features etwa der Inline-Modus gehört, soll eine wichtige Rolle in der Frontend-Editing-Extension für TYPO3 spielen.

Eigentlich sollte das Feature bereits in der kommenden LTS-Version des TYPO3-8.x-Release-Zweigs implementiert werden, allerdings, so erklärt Benni Mack im TYPO3-Blog, verzögert sich die Implementierung noch ein wenig. Stattdessen hat das Entwickler-Team entschieden, die Frontend-Editing-Experience zunächst weiter im entsprechenden GitHub-Repository weiterzuentwickeln. So können neue Features implementiert werden; sobald die Extension Feature-complete ist, soll sie in den TYPO3 Core integriert werden.

Webdesign: Acht Tipps für mehr Benutzerfreundlichkeit

Unübersichtliches Design? Frustrierende Navigation? Dann wohl doch lieber schnell eine Alternative googeln. Da es mittlerweile genug Konkurrenz für wohl fast alle Themen gibt, müssen Webseiten hübsch, übersichtlich und einfach praktisch zu navigieren sein. Brenda Stokes Barron gibt acht Tipps, wie bereits die Entwickler den späteren Benutzer noch besser berücksichtigen können. Zunächst zur Navigation: Das zentrale Navigationsmenü sollte sofort erkennbar sein und die wichtigsten Menüpunkte müssen hervorstechen und oben angeordnet sein. Zudem ist ein sofort erkennbares Suchfeld ein klarer Pluspunkt. Gleiches gilt für den Text. Da die meisten Benutzer Barron zufolge nicht lesen sondern nur den Text überfliegen, müssen wichtige Sachen in einer guten Schriftart und leicht lesbar sein.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.