GitHubs Bug Bounty: Höhere Belohnungen

GitHubs Bug-Bounty-Programm wird drei Jahre alt. Grund genug, im Januar und Februars 2017 die kritischsten Bug-Funde mit ein wenig Extra-Cash zu belohnen. Das Procedere bleibt das gleiche wie bisher: Hacker und Security-Researcher können gefundene Schwachstellen über den Responsible-Disclosure-Prozess an GitHub melden und werden mit einem entsprechenden Preis belohnt. Standardmäßig liegen die Bounties zwischen 200 und 10.000 US-Dollar, je nach Schwere der Sicherheitslücke. Während der ersten beiden Monate in 2017 erhalten herausstechende, individuelle Berichte zusätzliche Preisgelder, die folgendermaßen gestaffelt sind:

Ach ja, T-Shirts gibt es übrigens auch in einer limitierten Auflage – allerdings nur für die ersten 15 Einreichungen mit den kritischsten Bugs. Zum ersten Mal zählen übrigens auch auf GitHub Enterprise gefundene Bugs für das Bug-Bounty-Programm, über das man auf der zugehörigen Website alle weiteren Informationen findet.

WordPress: Verbesserung der REST-API-Endpoints in Multisite

Mit der Veröffentlichung von WordPress 4.7 wurden auch die REST API Endpoints in den WordPress-Core integriert. Diese spielen auch bei Multisite eine wichtige Rolle und sollen hierbei künftig weiter verbessert werden. So bestehen User in Multisite global und werden zwischen Seiten über ein oder mehrere Netzwerke geteilt. User werden dabei in der User-Meta-Tabelle mit einem wp_#_capabilities -Schlüssel mit den Sites assoziiert. Zwar lassen sich per POST -Request User für Haupt- und Unterseiten erstellen und deren Metainformationen mit einem PUT -Request aktualisieren. Gelöscht werden können User allerdings weder von einer einzelnen Seiten noch aus dem Netzwerk.

Hier sollen erste Verbesserungen vorgenommen werden, sagt Jeremy Felt im WordPress-Entwicklerblog. So soll es möglich sein, User mithilfe eines PUT -Requests an den wp-json/wo/v2/users/# -Endpoint von einer Site zu entfernen. Außerdem sollen globale User mit einem DELETE -Request an diesen Endpoint gelöscht werden können, sobald die Verbindung des Users mit allen Sites aufgelöst wurde. Aktuell handelt es sich dabei in erster Linie um Ideen für die Verbesserung der REST-API-Endpoints in Multisite und das Multisite-Team bitte dafür um Feedback. Mehr Informationen zu den Vorschlägen bietet der oben genannte Blogpost.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.