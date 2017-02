Mehr zum Thema Frauen sind in Open-Source-Projekten erfolgreicher – so lange keiner ihr Geschlecht kennt

GitHub kündigt Open Source Guides an

Sich an Open-Source-Projekten zu beteiligen, kann für Entwickler auf verschiedenste Arten befriedigend sein. Allerdings fällt gerade Einsteigern der Start in die Open-Source-Arbeit nicht immer leicht. Um genau das zu vereinfachen, stellt GitHub ab sofort die Open Source Guides zur Verfügung – eine umfangreiche Ressourcen-Sammlung für Entwickler, Communities und Unternehmen, die lernen wollen, wie sie sich am besten in der Welt der Open-Source-Projekte zurechtfinden. GitHubs Open Source Guides stehen auf der Projektseite bereit.

WIP4Biz: Microsoft kündigt Insider-Programm für Unternehmen an

Auf der Microsoft Ignite Australia 2017 hat Bill Karagounis von Microsoft das Windows Insider Programm for Business (WIP4Biz) angekündigt. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Systeme des Insider-Programms auch für Unternehmen zugänglich zu machen und diese auf deren Belange abzustimmen. So erhält Microsoft gleichzeitig einen Einblick in die für Unternehmen wichtigen Windows-10-Komponenten. WIP4Biz soll IT-Pros dabei helfen, Windows-10-Desktops zu deployen und zu verwalten. Unter https://insider.windows.com/home/itpro kann man sich bereits für das Programm registrieren.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.