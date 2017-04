Mehr zum Thema Machine Learning – von Herausforderungen und Gefahren

Updates für Googles Cloud Machine Learning

Auf der Google Cloud Next Conference gab das Unternehmen bekannt, dass seine Cloud Machine Learning APIs Updates spendiert bekommen. Darin eingeschlossen sind APIs in den Bereichen Vision, Video Intelligence, Speech, Natural Language, Translation und Job Search.

In einem Blogpost hat jetzt Fei-Fei Li, Chief Scientist Google Cloud AI and Machine Learning, über alle Neuerungen informiert. So steht ab sofort das Google Cloud Video Intelligence API in privater Beta zum besseren Videoverständnis zur Verfügung. Zudem ist die Cloud Machine Learning Engine nun allgemein verfügbar und das Cloud Vision API 1.1 ist in der Beta erschienen. Des Weiteren gab es Updates für das Cloud Jobs API und das Workflow-Tool Cloud Datalab GA. Ausführliche Informationen zu allen Neuerungen finden sich im oben genannten Beitrag.

Meteor 1.4.4 steht zur Verfügung

Mit Meteor 1.4.4 steht eine neue Maintenance-Version von Meteor zur Verfügung. Das Update kommt unter anderem mit der Aktualisierung verschiedener Abhängigkeiten des Frameworks, darunter mit dem Update von Node.js auf v4.8.1 und npm auf v4.4.4. Außerdem sollten Entwickler mit Cordova-basierten Apps accounts-google auf Version 1.1.2 aktualisieren, um den neuen Login-Prozess mit dem Google Sign-In API zu nutzen.

Ebenso bringt Meteor 1.4.4. einige Minifier-Verbesserungen für ECMAScript 2015 mit; zudem kommt die neue Version mit Support für zwei neue export ... from "./module" -Deklarationen. Darüber hinaus gab es auch noch einige weitere Neuerungen, die im zugehörigen Blogpost im Meteor-Blog sowie den Release Notes zusammengefasst sind.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.