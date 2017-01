Mehr zum Thema Xamarin-Updates rund um iOS 10, Android Nougat und Visual Studio

Google übernimmt Twitters App-Development-Plattform Fabric

Fabric wurde 2014 gelauncht und ist einer von vielen Services, die Twitter für Entwickler anbietet. Nachdem Fabric sich von einer Tool-Suite zu einer umfassenden Entwicklungsplattform weiterentwickelt hat, ist es nun an Google verkauft worden.

Ein Schritt, der höchstwahrscheinlich das ohnehin mäßige Verhältnis zwischen Twitter und der Developer Community weiter verschlechtern wird. Allerdings muss man den Verkauf vor allem vor dem Hintergrund von Twitters finanzieller Situation sehen, insbesondere den Verlusten von mehr als 100 Millionen Dollar im dritten Quartal 2016. In einem Post auf dem Fabric Blog heißt es, dass das Fabric-Team Teil der Google Developer Products Group werde. Nach der Übernahme werde Google beginnen, Fabric, Crashlytics, Answers und entsprechende Beta-Produkte unter neuen AGB bereitzustellen.

Ein Bier, swei Bier, fümf Bier: Betrunkene als Ausgangspunkt für gute UIs

Der User ist betrunken! Zugegeben, Will Dayble meint das nicht ganz wörtlich – und doch vergleicht er ein gutes UI-Design für alle Nutzer damit, wie eine Website aussehen muss, damit die Benutzung auch nach ein paar Bier zu viel noch gelingt. Also dann, wenn alles verschwimmt, man ganz schnell frustriert ist und die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist als die einer Stubenfliege.

Facebook, so sagt Dayble, ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein solches Design aussehen kann; immerhin postet man ja auf Partys immer wieder Dinge dort, die man am nächsten Morgen bereut. In seinem Video zeigt er, wie die Standards eines guten Webdesigns für Betrunkene aussehen könnten. Und das ist durchaus wichtig – nach nur 50 Millisekunden haben User sich nämlich schon einen ersten Eindruck gebildet, der definitiv nicht durch den Content geprägt wird.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.