Image Widgets für WordPress

In vielen Sidebars finden sich Bilder – zum Beispiel für Promozwecke oder zusätzliche Informationen wie Partnerschaften, biografische Angaben und ähnliches. Um in WordPress Bilder zum Widget-Bereich der Sidebar hinzuzufügen, musste bisher ein relativ aufwändiger Prozess durchlaufen werden. Image Widgets sollen das in Zukunft vereinfachen, indem das Feature nativ in die Medienbibliothek des WordPress-Cores integriert wird. In einem Blogpost im WordPress-Entwicklerblog erklärt Mel Choyce, wie das Image-Widget in den WordPress-Core integriert werden soll und ruft Entwickler zum Testen des Feature-Plugins auf. Die aktuelle Version steht auf GitHub zum Download bereit; alle weiteren Informationen finden sich im oben genannten Blogpost.

Atom 1.16 & Atom 1.17 Beta

Die neue Editor-Version Atom 1.16 bringt zwei neue Title-Bar-Optionen für macOS und einige weitere Verbesserungen mit. Option 1 custom-inset verbreitert die Title Bar rund um die „Traffic Lights“. Die zweite Option hidden entfernt die Title Bar komplett, sorgt für einen minimalistischen Look und spart Nutzern ganze 22 Pixel. Zum Verschieben des Fensters kann die Status Bar genutzt werden.

Zusammen mit Atom 1.16 ist die Betaversion von Atom 1.17 veröffentlicht worden. Neuerungen sind dabei unter anderem Docks, die als eine Extension für Atoms Pane-System fungieren. Mit ihr können Nutzer schnell zwischen Interface-Elementen hin und her schalten. Außerdem ist jQuery vollständig entfernt worden. Das führt zu verbesserter Performance, da Forced Reflows während der DOM-Manipulation vermieden werden können. Weitere Infos zu allen Änderungen der beiden neuen Versionen stehen im Atom-Blog bereit.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.