Auf geht es in eine neue Arbeitswoche – natürlich nicht, ohne noch mal auf die spannendsten Themen der Entwicklerwelt der letzten Woche zurückzublicken. Mit dabei sind etwa das Thema Analyse in der Softwareentwicklung, der DevOps Survival Guide und Kotlin – das pragmatische Java.

Mehr zum Thema DevOps Survival Guide – das muss man zum Thema DevOps wissen [Gastbeitrag]

Daneben haben natürlich auch zahlreiche andere Themen die Entwicklerwelt in der vergangenen Woche beschäftigt. Dazu gehört etwa der New Coder Survey 2017, die Veröffentlichung der achten Beta von Angular Material und ein Maintenance-Update für Joomla! 3.7.

Bevor wir uns aber damit näher beschäftigen, blicken wir zunächst auf die drei Top-Themen der letzten Woche.

Kotlin – das pragmatische Java

Aus dem Hause JetBrains stammen zahlreiche Entwicklungstools und IDEs, darunter etwa IntelliJ IDEA, WebStorm oder PhpStorm. Auch die Programmiersprache Kotlin wurde von Entwicklern des tschechischen Softwareunternehmens entwickelt. Sie verspricht insbesondere Java-Interoperabilität als wesentliches Designziel, ist dabei aber eine pragmatische Programmiersprache, die auf den ersten Blick an andere Sprachen wie Scale oder Groovy erinnert. Doch was steckt wirklich in Kotlin und was bringt Kotlin Entwicklern? Florian Wilhelm hat in seinem Artikel Kotlin – das pragmatische Java die Sprache näher vorgestellt – und landet in unseren Top-Themen der Woche damit problemlos an der Spitze.

Analyse in der Softwareentwicklung – Dr.-House-Style

Klar, Vertrauen ist auch und gerade im Unternehmen eine wichtige Sache. Alles glauben, das einem erzählt wird, sollte man aber nicht – gerade, wenn es um die Analyse in der Softwareentwicklung geht. Es ist nun mal Fakt, dass Menschen Dinge übersehen, Informationen filtern oder gleich ganz verschweigen. Insbesondere beim Debuggen und in der Analyse ist es daher wichtig, selbst möglichst viele neutrale Anhaltspunkte zu sammeln und die Story des Kunden in Einklang zu bringen. Worauf man dabei achten sollte und welche Parallelen das Ganze zum Beispiel zu US-amerikanischen TV-Serien hat, zeigte uns in der letzten Woche Dennis Wilson in seinem aktuellen Breakpoint Wilson. Der landet in unseren Wochenhighlights damit wenig überraschend ebenfalls ganz weit vorn.

DevOps Survival Guide – das muss man zum Thema DevOps wissen

DevOps, DevOps, DevOps – in immer mehr Unternehmen ist der Wechsel hin zu DevOps im Gange. Kaum ein Entwickler wird sich in den kommenden Jahren diesem Wandel entziehen können. Deswegen sollte eine Auseinandersetzung mit dem Thema schon jetzt Pflicht sein. Natürlich erfindet DevOps das Rad nicht neu, sondern greift lange bekannte Ansätze auf und ergänzt sie. Was muss man aber wirklich zum Thema DevOps wissen? Das erklärte vergangene Woche Nabil Bousselham in seinem DevOps Survival Guide, der in unseren Top-Themen der Woche natürlich auf keinen Fall fehlen darf.

Angular Material, New Coder Survey 2017 & Joomla! 3.7.3 – das war sonst noch spannend

Neben unseren Top-Themen der Woche ist natürlich noch viel mehr in der Entwicklerwelt passiert. So erschien etwa Joomla! 3.7.3 als neues Maintenance-Update für Joomla! und brachte zahlreiche Bug- und Security-Fixes mit. Ein Update gab es auch für Angular Material: die achte Beta-Version der Layout-Library für Angular-Projekte steht zur Verfügung.

Mit im Wochenrückblick dabei ist auch die Auswertung der ersten Ergebnisse des New Coder Surveys 2017. Zielgruppe waren dabei vor allem Entwickler, die seit maximal fünf Jahre programmieren bzw. lernen, zu programmieren.

Ebenso in den Top-Themen der Woche vertreten, ist die aktuelle Ausgabe des VR for Real. Darin ging es unter anderem um Microsofts 6DOF-Controller als Referenzdesign, Apples Integration der VR-Rendering-Essentials für macOS zu Metal 2 und die Kühllösung für die HTC Vive, ViveNChill.

Zu guter Letzt mit dabei sind auch der aktuelle XAML-Tipp zum Thema WPF – Virtuelle Tastatur einblenden, eine neue Kolumne aus der Reihe Stropek-as-a-Service und ein Artikel zum Thema Ist serverless mehr als ein Hype?