NativeScript 3.0 Release Candidate verfügbar

NativeScript 3.0 ist der nächste große Meilenstein für das Projekt. Um bei der neuen Version ganz sicher zu gehen, dass alles wie geplant funktioniert, steht aktuell NativeScript 3.0 Release Candidate zum Testen zur Verfügung. Im Fokus der neuen Major-Version stehen vor allem zahlreiche Verbesserungen, darunter insbesondere umfangreiche Performance-Verbesserungen. Außerdem erhält NativeScript in der neuen Version einige neue Features; zudem wurden viele Module refaktorisiert und das Layout-Messsystem komplett überarbeitet. Die Highlights von NativeScript 3.0 Release Candidate sind im zugehörigen Blogpost von Georgi Atanasov zusammengefasst. Das finale Release der neuen NativeScript-Version ist für den 26. April geplant.

Google wirft modulare JavaScript-Dialoge in Chrome über Board

Seit der Veröffentlichung der ersten JavaScript-Version im Jahr 1995 hat sich viel getan – nicht nur, was die Sprache selbst angeht, sondern auch, was die Verarbeitung von JavaScript in modernen Browsern angeht. So ist das synchrone API von Methoden wie alert() , confirm() und prompt() problematisch für moderne Browser, weil die JavaScript-Dialoge App-modal sind und so Sicherheitslücken verursachen können.

Um das in Zukunft zu verhindern, rät das Chromium-Team dringend davon ab, JavaScript-Dialoge zu nutzen. Außerdem werden in Chrome einige Änderungen an den Dialogen vorgenommen, um für eine bessere Sicherheit zu sorgen. Alle Informationen dazu finden sich im Google-Entwickler-Blog; dort schlägt das Chromium-Team auch Alternativen für den Dialog-Ersatz vor.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.