Wir starten mit einer ganzen Reihe Updates ins Fast Forward: So sind von Symfony gleich vier neue Versionen erschienen und auch der Azure Storage Service darf sich über neue Features freuen. Übrigens: Im Laufe des Tages aktualisieren wir diesen Beitrag mit den spannendsten Meldungen aus der Entwicklerwelt.

Updates für Azure Storage Service

Microsoft-Azure-Nutzer dürfen sich freuen: Der Azure Storage Service und die Storage Client Libraries ein Update. Das aktuelle Release ermöglicht Usern die Nutzung von Blockgrößen bis zu 100 MB, was wiederum größere Block Bobs von bis zu 4,77 TB erlaubt. Zudem gibt es neue Features wie eine inkrementelle Kopie für Page Blobs und Pop-Receipt bei Add Message. Das REST API liegt in Version 2016-05-31 vor, die .NET Client Library in v8.0.1. Eine Übersicht über alle Neuerungen findet sich im zugehörigen Blogpost von Sercan Guler im Microsoft-Azure-Blog.

Symfony 3.2.2, 3.1.9, 2.8.16 und 2.7.23 sind erschienen

Mit Symfony 3.2.2, 3.1.9, 2.8.16 und 2.7.23 sind gleich vier neue Symfony-Versionen erschienen. Im Fokus der Updates stehen zahlreiche Bug-Fixes für alle aktuellen Versionen des beliebten Frameworks. Die einzelnen Änderungen lassen sich in den jeweiligen Changelogs im Symfony-Blog nachlesen:

Die neuen Symfony-Versionen stehen auf der Produktwebsite zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.