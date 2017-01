Heute im Fast Forward: Die Node.js Foundation und die Linux Foundation arbeiten gemeinsam an einem neuen Node.js Zertifizierungsprogramm und schnellere Reloads in Chrome verbessern die Reload-Zeiten um 28 Prozent. Übrigens aktualisieren wir diesen Beitrag im Laufe des Tages mit aktuellen Neuigkeiten aus der Entwicklerwelt.

Schnellere Reloads in Google Chrome

Der Reload gehört schon lange zu den Standard-Features in modernen Webbrowsern. An dem Verhalten des Features hat sich allerdings über die Jahre nichts verändert – und das trotz der sich schnell verändernden Technologien für Web-Plattformen. So prüft der Browser während des Reloads beim Webserver, ob im Cache gespeicherte Resources noch nutzbar sind (Validation), was zu hunderten von Netzwerk-Requests pro Page führt. Dank einiger Änderungen des Page-Reload-Verhaltens in der letzten Chrome-Version klappen Reloads im Google-Browser nun 28 Prozent schneller und benötigten 60 Prozent weniger Validation-Requests. Dazu heißt es im zugehörigen Blogpost im Chromium-Blog:

Chrome now has a simplified reload behaviour to only validate the main resource and continue with a regular page load. This new behaviour maximizes the reuse of cached resources and results in lower latency, power consumption, and data usage.

Einen Eindruck von den Verbesserungen bietet auch das folgende Video:

Mehr Informationen dazu finden sich im oben genannte Blogpost von Takashi Toyoshima.

Node.js Foundation und Linux Foundation launchen neues Node.js Zertifizierungsprogramm

Node.js zählt mit monatlich über 4,5 Millionen aktiven Usern mittlerweiler zu einer der beliebtesten Programmiersprachen. Zwar nimmt auch die Verbreitung von Node.js immer weiter zu, allerdings, so heißt es in einem aktuellen Blogpost im Node-Blog, haben viele Organisationen noch Probleme, entsprechend ausgebildete Entwickler zu finden. Die Node.js Foundation will darum mit einem neuen Zertifizierungsprogramm Entwicklern die Möglichkeit bieten, zertifizierte Node.js-Entwickler zu werden.

Entwickelt wurde das Programm mithilfe von führenden Node.js-Experten und -Contributors, heißt es in dem Blogpost weiter. Außerdem wurde für das Projekt eng mit der Linux Foundation zusammengearbeitet, die ein „neutral home for running training and certification programs“ bietet. Das Node.js Certified Developer Program soll voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2017 zur Verfügung stehen; was der Online-Kurs kosten wird, steht allerdings noch nicht fest. Mehr Informationen dazu bietet der oben genannte Blogpost.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.