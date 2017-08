Echtzeit-Notifications fürs Web mit Laravel

Jetzt und sofort und das bequem! Der Nutzer will heutzutage wissen, wenn etwas passiert und zwar in vielen Fällen am Liebsten auch am Desktop per Notification in Echtzeit. So verpasst man nichts mehr – zumindest solange man nicht zu viele dieser Nachrichten bekommt. So oder so sollten Entwickler aber eine derartige Funktion anbieten. Yazid Hanifi zeigt, wie sich Echtzeit-Notifications mit Laravel und Pusher erstellen lassen, die nicht nur am Desktop funktionieren, sondern natürlich auch auf der mobilen Website verfügbar sind.

DDoS-Angriffen vorbeugen

Um die leidige Botnetz-Diskussion kommt niemand herum, wenn es um Distributed Denial of Service-Angriffe geht. Auch das allseits beliebte IoT macht dieses Problem nur komplizierter. Dadurch wird eine gute Security-Strategie wichtiger denn je. Um sich in der großen WAF-Welt zurecht zu finden, helfen die folgenden Fragen, wie Dino Londis erklärt:

Nutzt die WAF (Web Application Firewall) Crowdsourcing?

Wie hoch ist ihr Marktanteil?

Ist sie PCI-SCC zertifiziert?

Hat sie Antworten auf Prem-Only Angriffe?

Gibt es eine Erkennung für Verhaltensanomalien?

Fest steht: Das DDoS-Geschäft boomt – egal ob es dabei um Erpressung, Lösegeld, Rache oder den Spaß an der Sache geht. Mehr zum Thema DDoS und wie man sich am besten dagegen wehrt gibt es in den diesen Tipps und Tricks.

Redirects von Drupal 7 auf Drupal 8 migrieren

In großen Webprojekten sammeln sich mit der Zeit so einige Redirects an. Hier eine Landing-Page, dort ist der Content umgezogen, ohne dass die alte URL ins Leere führen soll. Wenn dann aber eine Migration ansteht, wird das zum Problem – selbst dann, wenn es nur um den Versionssprung von Drupal 7 zu Drupal 8 geht. Evan Jenkins hat aber beruhigende Neuigkeiten für alle Entwickler, die einen solchen Umzug planen: Es gibt in Drupal 8 glücklicherweise das Migrate Plus Module, das die Migration von Redirects erleichtert. Jenkins zeigt, wie man dabei vorgehen muss, damit die User weiterhin am gewünschten Ziel landen.

Refactoring vs. Änderung: Achtung, Unterschied!

Jason McCreary findet, dass es einen Unterschied macht, ob Code refactored wurde oder ob man einfach nur ein paar Änderungen vorgenommen hat. Als Refactoring gelten nämlich per Definitionem nur Änderungen, die keine Abweichungen im beobachteten Code-Verhalten auslösen! Wenn sich doch etwas verändert, dann hat man halt kein Refactoring vorgenommen, wie McCreary erklärt. Hat er Recht oder ist das alles nur Haarspalterei, weil es doch nur darauf ankommt, den Code zu verbessern?