npm v5.1.0 ist zwar erst vor einigen Tagen erschienen, trotzdem steht nun bereits npm v5.2.0 zur Verfügung. Im Gepäck hat das Update neben einigen Bug-Fixes mit npx vor allem auch ein neues Tool, das die Experience beim Nutzen von Packages aus dem npm-Registry verbessern soll. npx soll zudem die Nutzung von CLI-Tools und anderen Executables, die auf der Registry gehostet werden, erleichtern. Alle Änderungen sind im zugehörigen Blogpost im npm-Blog zusammengefasst; mehr Informationen zu npx bietet ein Artikel von Kat Marchán.

In den letzten Jahren hat die Entwicklung im Bereich Machine Learning große Fortschritte gemacht. Dabei wurde insbesondere die technische Performance verbessert, etwa mit einer eindeutigeren Spracherkennung, besserer Bildsuche oder verbesserten Übersetzungen. Doch auch die menschliche Komponente darf beim Entwicklen neuer Machine-Learning-Systeme nicht vergessen werden. Genau hier soll Googles neue People + AI Research Initiative, kurz PAIR genannt, ansetzen. In einem Blogpost von Martin Wattenberg und Fernanda Viégas heißt es dazu:

The goal of PAIR is to focus on the „human side“ of AI: the relationship between users and technology, the new applications it enables, and how to make it broadly inclusive.