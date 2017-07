Die Open Container Initiative (OCI) wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, ein minimales Set an allgemein akzeptierten Container-Standards zu spezifizieren. Auf Basis dieser Standards sollen Container-Anbieter Lösungen entwickeln können, die weiterreichende Funktionalitäten bieten aber dennoch miteinander interagieren können.

Vorangegangen waren intensive Debatten darüber, wie weit das Unternehmen Docker Inc. seinen De-Facto-Industriestandard Docker ausbauen und um optionale Features wie Container-Orchestrierung erweitern sollte. Um einer Entwicklung hin zu einer zunehmend proprietären Software entgegenzuwirken, hatte etwa CoreOS mit dem Projekt Rocket (rkt) eine alternative Container Runtime entworfen. Es drohte die Fragmentierung des Container-Ökosystems.

Diese wurde durch die Herauslösung der Docker Runtime (runc bzw. containerd) und deren Übertragung an die anbieterneutrale OCI abgewendet. Zudem wurde im April 2016 das Docker Image-Format gespendet, auch CoreOS hat mittlerweile rkt an die OCI übergeben. Bis dato haben sich über 40 Unternehmen und Communities unter dem Dach der OCI eingefunden, neben Docker und CoreOS beispielsweise Microsoft, AWS, Red Hat, IBM und Facebook.

Der OCI 1.0 Standard umfasst Runtime- und Image-Spezifikationen, die Lebenszyklen und Image-Formate für Container festlegen. Die Runtime-Spezifikation soll für die Implementierung OCI-kompatibler Bundles und Container-Konfigurierungen genutzt werden, die Low-Level Betriebssystem- sowie Host-spezifische Details für unterschiedliche Plattformen enthalten können.

Die Image-Spezifikation soll dabei helfen, Werkzeuge für das Entwickeln von Container Images sowie deren Austausch und Betrieb in Container-Laufzeitumgebungen bereit zu stellen.

In einer aktuellen Stellungnahme gegenüber der Redaktion kommentiert Docker Captain Vincent de Smet die Entwicklungen im Container-Ökosystem:

Der Veröffentlichung von OCI 1.0 soll noch in diesem Jahr ein formales Zertifizierungsprogramm folgen, mit dem Anbieter von Container-Lösungen die Konformität ihrer Implementierung nach OCI-Standard nachweisen können – ganz ähnlich, wie das bei anderen Standardisierungsgremien wie dem JCP (Java Community Process) der Fall ist. Zu diesem Zweck wurde bereits eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die u.a. mit der Bereitsstellung einer Test Suite für Runtime- und Image-Spezifikationen betraut ist.

Zudem kündigt Patrick Chanezon auf dem Docker Blog an, dass weitere Spezifikationen in Planung sind. So ist ein allgemeines Netzwerk-Interface für Container im Rahmen der Cloud Native Computing Foundation in Arbeit. Die OCI will sich um den Support für Signierung und Distribution von Containern kümmern.



Brandon Philips stellt auf dem CoreOS-Blog die Bedeutung der OCI-1.0-Spezfikation für das Container-Ökosystem heraus:

We anticipate that with this release a number of new and existing tools will implement the specifications, including the ecosystem of container engines, container orchestrators and container build tools.