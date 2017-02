Heute im Fast Forward: Mit PHP 7.0.16 und 7.1.2 stehen zwei neue PHP-Versionen zur Verfügung und so sorgt gute Typographie für ein gutes UX-Design. Übrigens aktualisieren wir diesen Beitrag im Laufe des Tages mit aktuellen Neuigkeiten aus der Entwicklerwelt.

PHP 7.0.16 und 7.1.2 stehen zur Verfügung

Mit PHP 7.016 und 7.1.2 stehen zwei neue PHP-Versionen zur Verfügung. Im Fokus der Updates für die aktuellen Entwicklungszweige der Programmiersprache stehen vor allem mehrere Bug-Fixes; Nutzern wird das Update auf die neusten Versionen darum empfohlen. Neuerungen gibt es unter anderem im Core, DOM, Opcache, OpenSSL und Standard; alle Änderungen lassen sich den jeweiligen Changelogs entnehmen:

Die neuen Versionen stehen wie gewohnt auf der Downloadseite zur Verfügung, alternativ stehen die Windows-Binaries ebenfalls an der bekannten Stelle bereit.

Gute Typographie für gutes UX-Design

Typographie ist wichtig für die User Experience: Schlecht lesbarer Text macht keinem Nutzer Spaß. Morgan McGuire hat allerdings festgestellt, dass dieser Aspekt des UX-Designs im Web-Development häufig eher stiefmütterlich behandelt wird. Darum hat er eine Übersicht geschrieben, mit der er sich nicht an Webdesigner, sondern an Entwickler richtet, die im Rahmen der Entwicklung eines Projekts nicht viel Zeit für eine gute Typographie haben. Auch sein Tool Type Nugget stellt er in seinem Überblick zur Typographie vor und beschreibt es als Abkürzung zu einem guten typographischen Stylesheet für das Web.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.