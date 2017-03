Proposal für Obsidian API vorgestellt

Das Web braucht ein neues, effizienteres Grafik-API – sagen zumindest Dzmitry Malyshau und Jeff Gilbert im Proposal für das Obsidian API. Dabei handelt es sich um ein Low-Level-API, das das maximale Feature-Set der GPU für Web-Applikationen bereitstellt. „The API’s main goal is providing the enhanced GPU capabilities to the Web“, erklären Malyshau und Gilbert im Proposal weiter. Das Obsidian API basiert auf Vulkan und soll die umfangreichen Features des WebGL-Nachfolgers für das Web neu definieren. Im ausführlichen Proposal auf GitHub erklären Malyshau und Gilbert, was genau hinter der Idee für das Obsidian API steckt und wie das Design eines solchen Low-Level-APIs aussehen könnte.

Tipps für ein sicheres CMS

Um die Sicherheit von Content-Management-Systemen zu maximieren, empfiehlt Tom Wickens, dem CIA-Model zu folgen. Das Akronym steht hier nicht für den Geheimdienst, sondern Confidentiality, Integrity und Access durch autorisiertes Personal. Gerade CMS können große Mengen von Informationen beinhalten und sollten im Fokus der Security des Unternehmens stehen. Das fängt schon bei der Wahl an: Dabei haben Open-Source- wie Proprietäre Anwendungen laut Wickens ähnlich viele Vor- und Nachteile. Der offene Source-Code mache Open-Source zwar einerseits empfindlicher, andererseits kann eine große Community etwaige Löcher aber auch schneller flicken, während geheimer Source-Code nur von einem kleinen Team gemanagt wird. Es sollte zudem ein CMS gewählt werden, das möglichst wenig weitere Plug-ins erfordert, weil diese ein weiteres Einfallstor für Hacker sind.

