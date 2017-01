Heute im Fast Forward: So lassen sich mit create-react-app erstellte React-Apps in WebStorm debuggen und CSS-Animationen mit zufälliger Laufzeit erstellen. Übrigens aktualisieren wir diesen Beitrag im Laufe des Tages mit aktuellen Neuigkeiten aus der Entwicklerwelt.

Mit Create React App erstellte React-Apps in WebStorm debuggen

Mit Create React App lassen sich in WebStorm neue React-Projekte besonders schnell bootstrappen. Der Vorteil: Es sind keine speziellen Konfigurationen für das Ausführen der App nötig. Stattdessen wird die vorkonfigurierte Entwicklungsumgebung verwendet, die unter anderem Webpack, Babel und ESLint nutzt. In einem kurzen Tutorial erklärt Ekaterina Prigara im WebStorm-Blog, wie sich solche Apps in WebStorm debuggen lassen. Als Beispiel nutzt sie dafür eine mit create-react-app 0.8.5 generierte App. Darüber hinaus gibt sie einige Tipps, wie der Debugging-Prozess in den verschiedenen WebStorm-Versionen konfiguriert wird.

CSS-Animationen mit zufälliger Laufzeit

Wer ein zufälliges Zeitintervall für eine CSS-Animation einstellen möchte, kann zu einem Präprozessor greifen. Dieser Weg hat jedoch die Schwäche, dass die Länge, einmal festgelegt, nicht mehr variiert. Das fand Robin Rendle gar nicht gut – also hat er nach einem Weg gesucht, tatsächlich zufällige Animationslängen in CSS zu erstellen. Dazu verwendet er nun native CSS-Variablen, die mit JavaScript manipuliert werden können. Das ist zwar immer noch keine Lösung in reinem CSS, löst aber einige Probleme, die mit der Verwendung von Präprozessoren auftreten. Wie genau Rendle vorgeht, verrät er in seinem Tutorial.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.