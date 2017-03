Neuer Releasezyklus für TypeScript

Das TypeScript-Team hat sich für einen neuen Releasezyklus entschieden, um die Geschwindigkeit und Kontinuität von neuen Versionen zu verbessern. Ab sofort wird alle zwei Monate ein vollständiges Feature-Release (z. B. 2.1, 2.2 etc.) veröffentlicht. Außerdem soll mindestens einmal im Monat ein TypeScript-Update nach npm ausgeliefert werden (Patch- oder Feature-Release). Features, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett sind, werden aufs nächste Release verschoben. Das monatliche Release soll etwa eine Woche vor einem Visual-Studio-Code-Release erscheinen und in diesem inbegriffen sein. Folgendes Schema verdeutlicht den neuen Releasezyklus:

Animationen mit React benutzen

Mit ReactTransitionGroup und ReactCSSTransitionGroup stehen in React zwei APIs für Animationen zur Verfügung. Roy Agasthyan zeigt in einem praktischen Tutorial, wie man in die Arbeit mit den APIs einsteigt und eine Animation in eine React-App einfügt. Das Tutorial richtet sich an Anfänger in der Arbeit mit der JavaScript-Library und beginnt damit, ein neues Projekt anzulegen und die Komponenten für Animationen zu importieren – wer also noch nie eine Animation in eine React-App integriert hat, findet hier eine gute Einführung in das Thema.

