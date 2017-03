Fast Forward: Rider EAP 19 & Microblogs mit Node.js

Rider EAP 19 bringt Neues in .NET Core, LESS & Sass

Aktuell steht Rider EAP 19 zum Testen bereit. Dieser Build enthält laut Jura Gorohovsky vom JetBrains-Team große Verbesserungen, von denen aber erst in der nächsten Woche die Rede sein soll. Bisweilen begnügen wir uns also mit einem kurzen Überblick über die neuen Features: So bringt Rider EAP 19 initialen Support für .csproj-baiserte .NET-Core-Projekte sowie eine Integration von verschiedenen WebStorm-Funktionalitäten, z. B. Support für LESS, Sass, Bower, npm, Gulp, Grunt und JavaScript-Quality-Tools.

Des Weiteren gab es eine Reihe an Veränderungen, die die Konfiguration und Ausführung von Code Inspections betreffen, sowie ein Farbauswahlfenster für C#, XAML und CSS. Außerdem lässt sich Text bei der Nutzung des „Find in path“-Fensters durch .NET-spezifische Search-Scopes finden. Alle Änderungen lassen sich dem zugehörigen Blogpost entnehmen.

Ein winziger Microblog in Node.js

Wenige Abhängigkeiten, eine Lösung für genau ein Problem: Ob Microservice oder Microblog, der Trend geht zum Minimalismus in der Webentwicklung. Für Camilo Reyes ist Node.js gut dazu geeignet, solche Minimallösungen umzusetzen, weil die Plattform an sich bereits auf Low-Level-Lösungen setzt und so die Komplexität reduziert. Um damit nun einen Microblog zu bauen, braucht man aber natürlich noch mehr. Statt einer Datenbank verwendet Reyes beispielsweise ganz einfach Git für die Speicherung von Blogposts. So schafft er es, eine lauffähige App mit nur 172 KB Größe zu erzeugen, mit der einfache Text-Blogposts erstellt werden können. Wie Reyes dabei vorgeht, erklärt er in einem Tutorial.

