Drupal 8: Security-Release kommt am 19.04.

Das Drupal-Security-Team hat ein Security-Release für Drupal 8.3.x und 8.2.x angekündigt, das am 19. April ausgeliefert werden soll. Da es sich dabei um eine kritische Schwachstelle handelt, bekommt auch der Minor-Release-Branch Drupal 8.2.x das Patch. Von welchem Ausmaß die Sicherheitslücke ist, ist bislang nicht bekannt – allerdings dürfte es sich um eine kritische Lücke handeln: „We provide pre-release warnings when we believe the security risk is high and the steps to exploit are scriptable.“ Genauere Informationen gibt’s dann morgen mit dem Rollout.

Rider EAP 20 erschienen

Mit Rider EAP 20 ist erneut ein Testbuild der Cross-Plattform-IDE erschienen. Dieser Build behebt einige Fehler, verbessert den .NET-Core-Support und sorgt für bessere NuGet-Performance. Zudem unterstützt Rider EAP 20 Xamarin-Android-Apps und kommt mit Node.js-Tooling aus WebStorm. Des Weiteren lassen sich nun ResX-Dateien erstellen, T4-Templates ausführen und auch Scratch-Dateien werden unterstützt. Ausführliche Informationen zu allen Neuerungen finden sich im zugehörigen Blogpost.

GitHub passt Developer Program an

GitHub öffnet sein Developer Program und ermöglicht auch Entwicklern ohne kostenpflichtigen GitHub-Account den Zugang. Seit mehr als drei Jahren dient das GitHub Developer Program Entwicklern als Startplattform für ihre Projekte. Das Unternehmen führt jetzt drei Mitgliedskategorien ein, die dem Beteiligungslevel bzw. der Größe der Nutzerbasis jedes Entwicklers entsprechen. Für jede Gruppe werden verschiedene Ressourcen und Tools bereitgestellt, um das Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe zu ermöglichen. Entwickler, die bereits Mitglieder des Developer Program sind, sollen per E-Mail über ihren Level und verfügbare Leistungen informiert werden.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.