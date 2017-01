Darüber hinaus gab es in der vergangenen Woche aber natürlich auch viele weitere spannende Themen – etwa die Releases von Ionic 2.0, WordPress 4.7.2 und GitLab 8.16. Außerdem dabei: Die Details der Definition of Done.

Los geht es aber wie immer erst mal mit unseren drei Top-Themen der Woche:

Robo – ein moderner Task Runner für PHP

Task Runner wie die in JavaScript geschriebenen Gulp oder Grunt erleichtern Webentwicklern die Arbeit ungemein. Mit ihnen lassen sich vor allem aufwändige und langwierige Aufgaben automatisieren. Doch auch in anderen Sprachen gibt es entsprechende Task Runner – für PHP zum Beispiel Robo. Mit Robo lassen sich insbesondere komplett anpassbare Tasks in gebräuchlichem OOP PHP schreiben. Darüber hinaus bringt der Task Runner auch viele weitere nützliche Features mit, die die Automatisierung von vielen Aufgaben erleichtern. Unsere Vorstellung des kleinen Roboters stieß bei euch in der letzten Woche auf großes Interesse und schafft es in unseren Top-Themen der Woche darum auch ganz nach vorne.

Ein Jahr Drupal 8 – Interview mit Jeffrey A. McGuire

Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es Drupal 8. In der Zeit hat sich einiges an dem Content-Management-System getan – nicht zuletzt dank des neuen Release-Zyklus von Drupal. Das allein ist Grund genug, sich nicht nur die Entwicklungsgeschichte des CMS sondern auch den Status Quo und die Zukunft von Drupal genauer anzuschauen. In einem Interview mit Jeffrey A. „jam“ McGuire (Open-Source-Evangelist bei Acquia) schauten wir uns vergangene Woche die Highlights und Vorteile von Drupal 8 genauer an. Das Interview landet in unserem Wochenrückblick darum wenig überraschend auch weit vorne und ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Laravel 5.4 ist erschienen

Nach rund fünf Monaten Entwicklungszeit ist mit Laravel 5.4 vor kurzem die neuste Version des beliebten Frameworks erschienen. Im Gepäck hat diese eine Reihe neuer Features, doch auch einige Verbesserungen sowie viele Bug-Fixes standen auf dem Plan. Zu den Neuerungen zählen etwa die Einführung von Laravel Dusk, umfangreiche Änderungen und die Umbenennung von Laravel Elixir zu Laravel Mix sowie ein neues Markdown-System für das Erstellen von E-Mail-Templates. Alles in allem kann sich die neue Laravel-Version also sehen lassen – unsere Zusammenfassung der Highlights von Laravel 5.4 schafft es in unseren Top-Themen der Woche jedenfalls auch ganz weit nach vorne.

GitLab 8.16, Ionic 2.0 und WordPress 4.7.2 – weitere spannende Themen der Woche

Wenn man sich unsere Wochenhighlights so anschaut, könnte man meinen, es war die Woche der neuen Releases. So ist zum Beispiel mit WordPress 4.7.2 das zweite Maintenance-Release für die aktuelle WordPress-Version mit einigen wichtigen Security-Fixes erschienen. Auch GitLab 8.16 steht seit kurzem mit einigen neuen Features zur Verfügung, und für Ionic steht mit Ionic 2.0 eine neue Major-Version des Frameworks bereit.

Auch in den Top-Themen dabei ist die aktuelle Ausgabe des Inside IoT. In der ging es letzte Woche unter anderem um die finale Veröffentlichung von openHab 2, die Raspi-Alternative Asus Tinker Board und ein neues Wake Word für Amazon Echo. Auch dabei ist ein weiteres Porträt aus unser Reihe Women in Tech – dieses Mal von Iaroslava Grinchenko.

Ebenso haben wir uns vergangene Woche mit den Details der Definition of Done beschäftigt, und Robin Sedlaczek erklärt, wie es mit Force Feedback Programming in Visual Studio klappt.