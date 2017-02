Mehr zum Thema Machine Intelligence bei Google

Swift 4 Release-Prozess

Mit Swift 4 wird bereits am nächsten Major-Release der Programmiersprache gearbeitet. Vor kurzem stellte Ted Kremenek nun den geplanten Release-Prozess ausführlicher vor. So soll Swift 4 im Herbst diesen Jahres erscheinen; im Fokus steht dabei „providing source stability for Swift 3 code while implementing essential feature work needed to achieve binary stability in the language“. Dafür soll der Swift-4-Compiler zwei Sprachmodi zur Verfügung stellen: -swift-version 3 und –swift-version 4 . Des Weiteren, so sagt Kremenek, soll die neue Sprachversion signifikante Verbesserungen der Core-Sprache und Standard Library mitbringen. Alle weiteren Informationen sind im oben genannten Blogpost zusammengefasst.

Google setzt Machine Learning gegen Hate Speech ein

Google will den Hasskommentaren im Netz entgegenwirken und dafür sorgen, dass Online-Mobbing eingedämmt wird. Dafür hat das Unternehmen gemeinsam mit Jigsaw das Tool Perspective veröffentlicht. Dank Machine Learning kann Perspective „toxic comments“ erkennen und an die Seitenbetreiber melden. Gibt man beispielsweise einen Satz wie „You’re a stupid idiot!“ ein, erkennt das Tool die Beleidigung und reagiert mit der Benachrichtigung „98% similar to comments people said were ‘toxic’“. Trainiert wurde Perspective mit Inhalten der New York Times; Zugang zum API muss über die Projektwebsite angefragt werden.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.