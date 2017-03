Heute im Fast Forward: Symfony 3.2.6 bringt mehrere Bug-Fixes für die aktuelle Framework-Version und so lassen sich HTML-Klassen automatisch mit CSSRooster benennen. Übrigens aktualisieren wir diesen Beitrag im Laufe des Tages mit aktuellen Neuigkeiten aus der Entwicklerwelt.

Symfony 3.2.6 steht zur Verfügung

Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung von Symfony 3.2.5 ist mit Symfony 3.2.6 das nächste Maintenance-Update für das beliebte Framework erschienen. Im Fokus standen dabei mehrere Bug-Fixes, die einige kleinere Probleme beheben sollten. Die wichtigsten Änderungen sind im zugehörigen Blogpost von Fabien Potencier zusammengefasst; Symfony 3.2.6 steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

CSSRooster: HTML-Klassen automatisch benennen lassen

Wer schon mal Legacy-Code übernommen hat, weiß, wie schön es doch ist, wenn alles seine Ordnung hat. Das ist aber leider eher selten der Fall: Wer gibt schon allen seinen HTML-Klassen Namen? Jeder kann doch HTML, da braucht man das doch nicht – bis man es eben doch braucht, weil man zum Beispiel ein bestimmtes Element sucht oder sich einen schnellen Überblick über den Code verschaffen will. Dabei hilft nun das neue AI-Projekt CSSRooster. Der Bot CSSRooster importiert HTML- und CSS-Code und trägt automatisch Klassen-Namen in die verwendeten HTML-Tags ein. Dazu wurde das Tool mittels Deep Learning trainiert und hat den Code der Top-1000 Seiten im Web eingelesen um zu lernen, was Entwickler mit welchem HTML-Tag tun wollen.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert.